Dezvăluirile lui Neluțu Sabău: ”Chiar am văzut faza!”

FC Universitatea Cluj a câștigat sâmbătă seară în premieră împotriva Universității Craiova, scor 2-1.

La conferința de presă de la finalul partidei, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi, a anunțat site-ul oficial al ardelenilor.

”Vreau să-i felicit pe toți jucătorii. Cu toate problemele pe care le-am avut în ultimul timp, reușim să recăpătam ritmul, organizarea bună, să controlăm jocul, cu toate că încă sunt jucători care nu joacă la 100%, venind după o perioadă lungă în care au fost accidentați. Dar atunci când este pasiune și multă dorință, compensezi foarte mult și asta vreau să scot în evidență: calitatea umană a jucătorilor, implicarea lor și faptul că nu s-au mulțumit (cu calificarea în play-off-n.n.). Am dat impresia la un moment dat în play-off că parcă am obosit, dar la meciul cu Rapid am arătat că încă mai avem viață în noi și că încă mai vrem altceva. Vreau să-i felicit pe jucători că am reușit să-i acaparez, am reușit să-i conving că putem mult mai mult. Vreau să-i felicit și pe fanii noștri, că au venit și ne-au încurajat și i-am făcut fericiți, asta e cea mai mare satisfacție a mea ca antrenor. A fost o victorie grea, cu un adversar greu. Vreau să le mulțumesc celor care s-au ocupat de gazon, am avut impresia că nu se va putea juca. Au făcut mari eforturi pentru a fi în condiții bune și pentru a putea juca”, a declarat Sabău.

Întrebat ce a simțit în momentul în care Craiova a deschis scorul la prima ocazie a meciului, după ce „U” irosise câteva șanse de a marca, antrenorul echipei noastre a răspuns:

”Că se pare că statisticile se adeveresc în cazul meu. Am avut două situații clare, să facem 2-0, am mai avut un contraatac și nu am reușit să-l fructificăm și vine acel gol. Ești acolo, prezent și te gândești dacă mai avem forța să luptăm, dar am văzut și la pauză jucătorii cum discutau legat de faptul că suntem bine, avem ritm, am dominat până atunci și că vom întoarce rezultatul. Ne-a ieșit, dar trebuie să crezi că poți întoarce rezultatul, în primul rând.”

Ioan Ovidiu Sabău a lăudat, totodată, execuția lui Thiam de la golul egalizator și a vorbit despre viitorul apropiat al echipei noastre.

”De excepție. Chiar am văzut faza. Ajungi acolo atât de bine, reușești să-l depășești pe Bancu, te uiți la portar și pui mingea exact unde trebuie. Asta e valoarea lui, are calitate. Dacă înțelege și mă ascultă să stea în careu și să nu iasă de acolo, cred că în fiecare meci poate să dea gol. La acea ocazie, a fost prea relaxat. Atât de simplu era să bage mingea în poarta încât a zis că merge oricum, fiind și foarte ude terenul și mingea. I-a alunecat mai mult spre călcâi și nu a prins spațiul porții. A fost acolo, trebuie să reacționezi, pentru că și lui i-a părut rău că echipa a avut de suferit. Acesta e un lucru pozitiv și îmi place când un jucător recunoaște. Puteam acolo să rezolvăm jocul, iar apoi Artean (la lovitura de cap-n.n.) oriunde lovește mingea, e gol. Una peste alta, am reușit, am dat dovadă de caracter, echipa e pregătită și din punct de vedere fizic. Am crezut foarte mult și am reușit să câștigăm acest joc. Suntem acolo, e bine, urmează o zi sau două să ne refacem și urmează alt capitol”, a spus tehnicianul „studenților”.