Dezvăluri cumplite ale lui Dumitru Dragomir din perioada comunistă: ,,Aveam 75 de bani în buzunar! Ştiu ce e sărăcia”

Dumitru Dragomir, fost preşedinte al Ligii Pofesioniste de Fotbal din România, a dezvăluit momentele grele prin care a trecut în tinereţe, când era instaurat regimul comunist.

Deşi juca fotbal la Chimia Râmnicu Vâlcea, fostul şef de la Ligă mărturiseşte că se confrunta cu mari probleme cu banii. Acesta a început ulterior să strângă bani din fotbal şi să performeze ca conducător de club.

,,Am fost sărac, 75 de bani aveam în buzunar. Eu știu și ce înseamnă sărăcia. La 20 de ani mă dădeam fotbalist, dar eram sărac.

După aia am avut indemnizație și primă de joc, aveam 3000 de lei, îți dădeau casă, de toate. Comuniștii îți dădeau de toate.

Petrec ore bune pe șantier. De la 07:00 dimineața stau afară, în frig. Eu am trăit bine și în regimul comunist, dar și după aceea pentru că mereu am știut să-mi fac treaba cât mai bine și am fost apreciat. Dar, să știți că nu mă consider un om bogat, ci un pensionar bogat.”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru ProSport.