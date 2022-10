Dică a dat de pământ cu jucătorii lui după eșecul cu U Cluj: ”Să-i învăţ să dea o pasă sau să anticipeze o diagonală de 70 de metri!”

Universitatea Cluj a învins luni seara, pe teren propriu, echipa FCSB, scor 2-1, în ultimul meci al etapei a 16-a din Superligă.

În minutul 32, Mamadou Thiam a trimis un șut superb din afara careului, iar mingea a intrat în poartă.

În minutul 39, după o nouă eroare în apărarea FCSB-ului, Filip a trimis mingea în poartă.

Echipa lui Dică este pe locul 7, cu 20 de puncte. U Cluj este pe locul 7, cu 20 de puncte.

La finalul meciului, Nicolae Dică și-a criticat jucătorii.

”Am făcut o partidă foarte slabă. Am jucat cu un om în plus în repriza a doua, n-am reuşit să egalăm. Facem greşeli de n-am putut să văd. Am antrenat şi la Liga 3, dar n-am văzut aşa greşeli. E de neîneţeles. Nu ne-am prezentat cum trebuie.

Ne-au prins deschişi, nu trebuia să pierdem mingea acolo. Sunt nişte greşeli care… Rar mi-a fost dat să văd. Ce să fac, sunt jucători de 25, 27 de ani, să-i învăţ să dea o pasă sau să anticipeze o diagonală de 70 de metri. Ce blocaj mental? Eram bine, trebuiau să aibă plăcere de a juca, atitudine şi curaj. Asta le cer”, a spus Dică, la finalul meciului.