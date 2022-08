Dică a dat în toata lumea după ce FCSB a avut un meci dificil contra celor de la Chindia Târgoviște: Au ravagii în vestiar! Nu accept așa ceva!”

FCSB a avut un meci incredibil contra Chindiei Târgoviște. FCSB a avut superioritate numerică chiar din primele minute. Totuși, Echipa lui Dică a încasat 2 goluri. În repriza secundă, FCSB a întors meciul în doar 15 minute și a câștigat cu 3-2. La finalul meciului, Dică a avut un discurs mai dur.

”O prima repriză foarte slabă. Nu am trăit nici ca jucător, nici ca antrenor. Să avem superioritate numerică și să primim două goluri. Dar două goluri pe două degajări de portar. Este inacceptabil pentru mine.

Nu este ok ce s-a întâmplat în prima repriza. În repriza secundă am jucat bine. Dar din nou, am făcut o degajare de poartă. Era să fim egalați. Nu e ok. Nu accept așa ceva. Nu trebuie să se întâmple la o echipă ca a noastră. Avem fundași centrali de 1,95. O să le dau acum la antrenament să facă numai mingi lungi. Să dea cu capul. Nu am ce să fac. Asta trebuie să facem. Am pregătit cum joacă ei, dar ei nu au înțeles. Mă bucur că la pauză am reușit să îi fac să înțeleagă că pot câștiga acest meci.

Au fost ravagii în vestiar. Au mai fost și alte lucruri. Trebuia să fac ceva ca să îi trezesc. Important e că s-au trezit și am reușit să câștigăm jocul. Le-am spus că e important pentru mine ca jucătorii care intră de pe bancă să fie concentrați, să ne ajute să câștigăm jocul. Mă bucur că cei care au intrat de pe bancă au făcut-o bine.

Avem nevoie nu doar de doi fundași centrali, ci de toți, de-asta am rotit, că nu știi când ai nevoie. Au fost greșeli colective, n-am câștigat duelul din degajare de portar, n-am luat mingea a doua, n-am blocat jucătorul care a marcat. E minge din șase metri, ai timp să te așezi și să câștigi duelul, nu cer foarte mult”, a declarat Nicolae Dică, la finalul meciului.