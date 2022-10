Dică a dezvăluit când va pleca de la FCSB: ”Ne despărţim prieteneşte!”

Dică este sub presiune la FCSB. Antrenorul nu reușește să redreseze echipa. În cadrul unei conferințe de presă, el a dezvăluit când va pleca de la echipă.

„La mine este uşor, i-am spus şi patronului, dacă nu are încredere în ceea ce fac, vorbim şi ne despărţim prieteneşte. Nu este nicio problemă din punctul ăsta de vedere.

Eu fac acest lucru din pasiune şi din plăcere. Atunci când am venit aici, am venit din pasiune şi din ambiţie, pentru că am văzut că de atâţia ani această echipă nu s-a mai calificat în grupele unei cupe europene şi ne eliminau echipe din Armenia sau Kazahstan şi am spus: chiar atât de jos putem să fim?

Şi asta a fost ambiţia mea, să reuşim să intrăm în grupe, şi am reuşit, pentru că sunt ambiţios. În momentul în care cineva nu mai are încredere munca pe care eu o depun la echipă, nu este niciun fel de problemă, ne despărţim prieteneşte. Aş prefera, cu oricine, să-mi spună în faţă, nu doar aici. Eu muncesc zi şi noapte, eu sunt mulţumit de munca mea. Eu dorm de foarte multe ori aici, în baza de la Berceni”, a declarat Nicolae Dică.