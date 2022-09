Dică a vorbit despre forma slabă prin care trece Octavian Popescu: ”Am observat asta!”

Octavian Popescu traversează o formă slabă la FCSB. Tânărul jucător nu a mai reușit să marcheze ca în trecut. Nicolae Dică a explica la ce concluzie a ajuns după ce perioadă slabă pe care a înregistrat-o Octavian Popescu.

”Tavi Popescu a jucat număr 10 și în partea stângă. Am început cu el număr 10 pentru că am considerat că poate să joace în acea poziție. După am avut discuții cu el și cu alți jucători de la mijlocul terenului în sus și am ajuns la o concluzie.

Nu trebuie să aibă un blocaj, sunt jucători care trec prin perioade mai dificile, și eu am trecut prin asta, trebuie să fim alături de el și să-l încurajăm”, a declarat Nicolae Dică, la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Voluntari.