Dică așteaptă alte transferuri după victoria din Conference League contra celor de la DAC: ”Am vorbit cu MM şi cu patronul!”

FCSB s-a impus cu 1-0, pe terenul celor de la Dunajska Streda, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Conference League. La finalul partidei, Dică a oferit mai multe declarații la conferința de presă. El susține că echipa mai are nevoie de transferuri.

”Am vorbit cu MM şi cu patronul!”

”Ne aştepta o partidă foarte dificilă. Aşa a fost. Consider că am făcut 70 de minute bune, mai ales în prima repriză, cu ocazii, cu pressing. Şi ei au avut ocazie din fază fixă, dar am avut o primă repriză bună.

În a doua repriză am început din nou bine, apoi am avut un moment când am făcut pasul înapoi şi nu trebuia să se întâmple, dar am avut reacţie şi am marcat. Sunt nemulţumit de ultimele 20 de minute, pentru că atunci când am avut om în plus trebuia să punem presiune să marcăm şi al doilea gol.

După gol n-am reuşit să ţinem de minge, am arătat că nu avem jucători cu experienţă în lot, că suntem o echipă tânără. De asta cred că nu am reuşit să marcăm şi al doilea gol, cei din primul 11 şi cei care au venit de pe bancă. Vom încerca să facem doi, trei lideri în această echipă, dintre jucătorii tineri.

”Au venit cei doi (n.r. – Rusu şi Miculescu), sunt mulţumit de ce au arătat în această seară. Mă aşteptam să nu joace 90 de minute. Mă bucur că pe teren au încercat să facă ofensiv şi defensiv. Mai avem nevoie de jucători, vom încerca să mai aducem. Am vorbit şi cu MM, şi cu patronul şi vom încerca să mai aducem”, a mai spus Nicolae Dică.