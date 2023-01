Dică nu a uitat de FCSB nici măcar la prezentarea sa oficială la CS Mioveni: „I-am dus în Conference League și puteam să mă bat la titlu!”

Nicolae Dică a revenit în Liga 1 pe banca tehnică a celor de la CS Mioveni. Antrenorul a oferit o primă reacție în cadrul unei conferințe de presă.

Se pare că nici măcar acum, Dică nu a putut să nu menționeze fosta sa echipă, FCSB. Iată ce a spus legat de bucureșteni.

„I-am dus în Conference League și puteam să mă bat la titlu!”

„Nu am nimic de demonstrat nimănui. Am dus FCSB în Conference League și puteam să mă bat la titlu dacă rămâneam până la final. Aveam două restanțe, puteam reveni. Eu sunt mulțumit că am dus echipa în Conference League”, a spus Dică, la conferința de presă.

„Ar fi mai impresionantă salvarea de la retrogradare cu Mioveni decât grupele Conference League cu FCSB, pentru că nu ne dă nimeni nicio șansă”, a mai spus tehnicianul.