Dică resimte presiunea de la FCSB: ”Cu siguranță îmi simt postul amenințat!”

Dică nu a înregistrat rezultatele dorite în Liga 1, chiar dacă are un lot valoros. Antrenorul a recunoscut că își simte postul amenințat.

”Cu siguranță îmi simt postul amenințat dacă în campionat lucrurile nu merg cum trebuie. În momentul când nu ai rezultate, e clar că antrenorul e cel care plătește. Cred că s-a înțeles greșit atunci (n.r. declarația după meciul cu Farul). Nu mă dau la o parte atât de ușor.

Am făcut o dată o greșeală și am luat o decizie la cald. Aștept a doua zi. Am regretat decizia doi ani. Nu când am plecat de la FCSB, ci de la FC Argeș, când făcusem un lot în Liga 2 și după 10 etape am decis să nu mai plec”, a spus Nicolae Dică la conferința de presă ce a precedat meciul cu FC Voluntari.