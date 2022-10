Dică șochează după ce FCSB a fost umilită în Danemarca: ”100% Silkeborg s-ar bate la campionat în România!”

Echipa FCSB a fost învinsă, joi seară, în deplasare, cu scorul de 5-0, de formaţia daneză Silkeborg, într-un meci contând pentru grupa B din Conference League. La finalul meciului, dică a avut o reacție surprinzătoare la conferința de presă.

„Am făcut o partidă foarte slabă, nu mă aşteptam la un asemenea joc slab. Era 2-0 deja şi când le dai asemenea şanse unor jucători cu calitate jocul nu te iartă. Defensiv nu am fost o echipă scurtă, compactă. Ofensiv nu am ţinut de minge mai mult, am făcut o partidă foarte slabă. Da, o înfrângere ruşinoasă. Nu am trăit aşa umilinţe pe teren. Când am pierdut cu Sporting, Lazio erau echipe mult mai puternice. În seara asta aşteptam la mai mult, pentru că era şansa ca unii jucători să demonstreze în Europa. 100% Silkeborg s-ar bate la campionat în România.

Dacă jucătorii lăsaţi acasă erau aici, cu siguranţă aveam alte şanse. Ştiam că e o echipă bună, le-am spus jucătorilor şi nu ne-am ridicat la nivelul lor. Nu au individualităţi, poate unul, doi jucători, dar e echipă bună.

E clar că ne gândim la campionat, dar după meciul de campionat vedem şi cum gestionăm meciurile din Europa.

După joc mă gândeam că poate nu trebuia să las aşa de mulţi jucători acasă, dar mergând cu noi pierdeau trei zile, cât timp s-au antrenat la Bucureşti, dar se acumula oboseala foarte mare. Ştiţi situaţia din campionat şi am preferat să rămână acasă”, a declarat Nicolae Dică în cadrul conferinţei de presă.