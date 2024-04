Dică știe cine va retrograda: ”Are toate șansele”

În Superligă urmează să se decidă cine ce retrograda direct și cine va juca la baraj.

Chiar dacă a mai aduna puncte, Dinamo nu a scăpat de grija retrogradării.

Recent, Dică a oferit mai multe declarații și a menționat-o pe Dinamo.

”La cum văd acum situația, Dinamo are toate șansele să retrogradeze. Nu văd altă echipă care să pice. Nu-i văd pe Craiova (n.r. FCU Craiova) să retrogradeze, Craiova are o echipă bună, chiar dacă au probleme interne, ei au un lot bun.

Am văzut și în meciul cu Poli Iași ca și-au creat ocazii mari, au avut și un gol anulat. Da, puteau și să piardă meciul cu Iași, în fotbal se poate întâmpla orice”, a spus Dică, la Fanatik.

”La fotbal nu poți să știi dinainte. Dar nu văd cine să pice, poate Poli Iași, d-asta zic că meciul lui Dinamo cu Poli Iași, de acasă, este foarte important. Dacă o să câștige meciul cu Iași, Dinamo, într-adevăr, are o șansă să scape de retrogradare. I-ar băga pe Iași sub ei și ar avea o șansă în plus să prindă barajul sau, de ce nu, să se salveze direct.

Dar au nevoie de victorie. Dinamo va trebui să joace un fotbal mult mai ofensiv, un fotbal în care să pună presiune pe adversar. Dacă pierzi meciul cu Poli Iași, e cam gata. Și Craiova are o deplasare grea, la Botoșani, echipă care speră. Gândiți-vă dacă vor câștiga și ei Dinamo, ce luptă vom avea pentru evitarea retrogradării

O să fie diferență de un punct, două maxim, între 4 echipe. Mai e și Voluntari, echipă care joacă acasă cu Oțelul Galați, dacă vor câștiga eu zic că vor scăpa”, a mai spus Dică.