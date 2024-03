Didier Deschamps, foc și pară după eșecul Franței cu Germania: „Nu am făcut ceea ce trebuia!”

Naționala Franței a întâlnit naționala Germaniei într-un meci amical. Nemții au câștigat cu scorul de 2-0.

Didier Deschamps a vorbit despre înfrângerea suferită de francezi. Selecționerul reprezentativei „Les Bleus” consideră că nivelul internațional este foarte dur.

„Nu am făcut ceea ce trebuia!”

„Din punct de vedere al agresivității, al determinării, nu am reușit să ne ridicăm la nivelul adversarului. Germania a făcut un meci foarte bun. Noi nu am făcut ceea ce trebuia. Nivelul internațional este necruțător. Putem vorbi despre precizie și tactică, dar Germania ne-a oferit un meci cu o intensitate ridicată încă de la începutul partidei.

Dacă e nevoie de o palmă pentru ca totul să meargă bine după aceea… Nu sunt îngrijorat. Am spus înainte de meci că este întotdeauna bine să avem dificultăți. Am avut destule, multe… Ar trebui să ne fie de folos. Dincolo de ceea ce nu am făcut, poate că nu am avut mijloacele necesare”, a declarat Didier Deschamps, citat de lequipe.fr.