Diego Simeone, indignat după ce regulamentul a fost schimbat în urma penalty-ului lui Julian Alvarez: ”Nu înțelegem”

IFAB a schimbat în cazul penalty-urilor, după lovitura de la 11 metri executată de Julian Alvarez în partida Atletico Madrid – Real Madrid, scor 1-0 (2-4 d.l.d.), din optimile de finală ale UEFA Champions League.

Julian Alvarez a alunecat îşi golul său a fost anulat în urma consultării VAR, deoarece a atins mingea cu ambele picioare, deși atingerea nu a fost foarte clasă în imagini.

Potrivit noii prevederi, dacă un jucător atinge neintenționat mingea de două ori, penalty-ul se va repeta. În plus, dacă mingea nu se duce mai departe de linia porții, adversarii vor primi indirectă.

Diego Simeone, antrenorul celor de la Atletico Madrid, a oferit o primă reacție cu privire la acest subiect.

”Ne simțim indignați. S-a întâmplat ceva ce nu înțelegem. Și ei bine, nu va fi înțeles vreodată. În acel moment, mergeam pentru că nu mă uitam la loviturile de departajare. Și când am văzut că era gol, ei bine, gol.

Și dintr-o dată, am văzut că nu era și am întrebat ce s-a întâmplat. Și ei bine, mi-au spus că a atins mingea de două ori. Și când mi-au spus că a atins mingea de două ori, am spus, ei bine, da, trebuie să fi atins mingea de două ori.

Când te duci să vezi meciul și vezi că nu a atins mingea, e greu.”, a spus Simeone, potrivit marca.com.