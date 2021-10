VIDEO | Diferența dintre România – Germania 5-1 și prezent: „Suntem jos de tot! Abia ne cărăm”

Mai este o singură zi până la marele meci cu Germania, de la Hamburg, iar Mihăiță Pleșan a rememorat partida din urmă cu peste 17 ani.

Pe 28 aprilie 2004, echipa națională condusă la acel moment de Anghel Iordănescu o înfrunta pe teribila Germanie. Scorul final: 5-1. ”Tricolorii” s-au impus în ceea ce se poate numi unul dintre cele bune meciuri din istoriei primei reprezentive a României.

Marcator în respectivul duel, Pleșan a analizat șansele selecționatei lui Mirel Rădoi în întâlnirea cu formația lui Hansi Flick de pe 8 octombrie.

”Cu Armenia este meciul decisiv, acolo se termină șansele dacă nu câștigăm. Ce șanse avem cu Germania? M-am interesat în legătură cu ceea ce se întâmplă în Germania și pot să vă spun că ei au ajuns la 320 de Academii, în timp ce noi suntem în lumea a treia, chiar a patra, dacă stau bine să mă gândesc. Suntem jos de tot, dar avem pretenții și vrem să batem Germania! Abia ne cărăm și ne ocupăm doar cu șmecherii, cum să intrăm în insolvență.

Pe vremea mea, era o mare mândrie să joci pentru naționala României. Uitai de tot! În momentele grele ne autodepășeam și așa am reușit acea victorie memorabilă. A fost un șoc pentru Germania! Țin minte că am vorbit despre meciul acela cu Kuranyi, ne-am întâlnit în Rusia, atunci când am jucat amândoi acolo”, a povestit Pleșan, pentru ProSport.