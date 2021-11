Comparație între Rotaru, Becali și Mititelu! Verdictul dat de Pițurcă: „Asigură condiții foarte bune”

Victor Pițurcă a lucrat de-a lungul carierei sale de antrenor cu trei dintre cei mai pătimași patroni din fotbalul românesc, iar experiențele sale cu aceștia nu s-au încheiat în cele mai bune condiții!

Pițurcă este considerat un antrenor care nu acceptă compromisuri și care reușește să se impună în vestiar datorită atitudinii sale. Cu toate acestea, fostul selecționer a întâmpinat dificultăți în gestionarea relației cu patronii, iar ultima experiență din Liga 1, de la CSU Craiova, i-a lăsat un gust amar tehnicianului în vârstă de 65 de ani.

Întrebat despre cum a fost să lucreze cu Gigi Becali, Adrian Mititelu și Mihai Rotaru, „Piți” a făcut o scurtă comparație între cei trei finanțatori.

„Rotaru e alt tip de om, consideră că fotbalul e o afacere și are banii plătiți la zi, asigură condiții foarte bune. Mititelu, dacă are bani, face același lucru, dar și exagerează, dă bani când nu. Dacă nu are bani, nu-și plătește jucătorii. Asta s-a întâmplat când am fost eu.

El dacă făcea ce-i spuneam eu, totul era în regulă, nici nu mai retrograda. A fost numai și numai vina lui. Gigi Becali se implică la echipă, e antrenor. Îți imaginezi ce greu îi este acum, când nu mai antrenează”, a spus fostul selecționer, potrivit GSP.ro.