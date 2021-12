Dinamo, la prima înfrângere în Liga Zimbrilor! Minaur Baia Mare a reușit surpriza

CS Dinamo, campioana Ligii Naționale de handbal masculin, a fost învinsă de Minaur Baia Mare, scor 27-29, în cadrul etapei cu numărul 14.

A fost prima înfrângere din acest sezon pentru formația bucureșteană, care venea după 12 runde în care a câștigat.

În min. 54, cele două combatante au fost la egalitate, scor 25-25. Însă, băimărenii au marcat două goluri la rând şi au reuşit să gestioneze finalul și să se impună cu 29-27.

Principalii marcatori au fost Andrei Buzle 8 goluri, Călin Căbuţ 6, Robert Nagy şi Erik Pop, câte 3 goluri, pentru gazdele de la Minaur, în timp ce la campioana en-titre au ieșit în evidență Alex Pascual Garcia 7 goluri, Javier Humet 5, Eduardo Gurbindo 4, Valentin Ghionea şi Cedric Sorhaindo, câte 3.

Xavi Pascual, antrenorul formației bucureștene, a reacționat după ce echipa sa a pierdut la Baia Mare.

“Minaur a jucat foarte bine, mai bine ca noi și cred că au meritat să câștige meciul. Noi suntem în momentul în care avem de lucrat foarte mult, cu meciuri multe în campionat și în Liga Campionilor, un ritm intens, obositor. Nu este însă o scuză pentru noi. Nu am jucat astăzi sută la sută, nu am avut calitate. Asta a fost problema astăzi, plus că Minaur a jucat foarte bine.

Eu cred că Baia Mare a jucat foarte bine în toate fazele de joc, nu doar apărare sau poartă. A jucat în atac 7 cu 6 foarte bine, iar noi am făcut multe greșeli și am fost foarte statici. Noi jucăm mult mai dinamic. Apărarea noastră nu a făcut un meci bun, de asemenea nici portarii noștri nu au prins o zi bună”, a declarat Pascual, după meci.

În clasament, Dinamo ocupă poziția a doua, cu 36 de puncte, având un joc mai puțin, după 14 etape. Lider este HC Dobrogea Sud, cu 37 de puncte, după 14 meciuri jucate.

Podiumul este completat de către CSA Steaua Bucureşti, cu 36 de puncte, tot după 14 partide. Cele două rivale bucureștene se vor întâlni miercuri, 15 decembrie, la Chiajna, în ultimul meci din acest an.