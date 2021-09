Dinamo Bucureşti şi-a prezentat ultimele patru achiziţii. Plamen Iliev, Catălin Itu, Mirko Ivanovski şi Cătălin Ţiră au semnat cu formaţai din Ştefan cel Mare.

Iuliu Mureşan, directorul executiv al clubului, a vorbit şi despre alte mutări în ,,groapă”. Acesta spune că nu este exclus să mai apară vreun fotbalist la echipă.

Momentan, Mureşan aşteaptă ca noile achiziţii ale clubului Dinamo să aibă rezultate pozitive în tricoul ,,roş-alb”.

,,Mai discut cu jucători, mi se mai propun jucători. Încă nu s-a terminat, sunt jucători buni, pe unii dintre ei îi cunosc. Încă mă gândesc foarte serios, o să mă consult și cu antrenorii. În mod normal, mai mult de jucător nu o să mai aducem.



Dacă apare un jucător bun și avem resurse, atunci o să-l aducem. A fost mai stresantă perioada în care nu puteam să facem transferuri, ne gândeam ce să facem ca să fim mai puternici, să creștem jucătorii tineri care au promovat.

Timpul a fost scurt, am avut 4-5 zile la dispoziție. Am vrut să aduc jucători pe care îi cunosc. Nu am vrut să aduc un jucător recomandat de nu știu cine, pe niște imagini, pentru că poți să greșești foarte tare. Acum ne-am liniștit, ne-am așezat, avem un lot competitiv. Așteptăm să se integreze cât mai repede și să vină rezultatele.”, a declarat Iuliu Mureşan, în cadrul unei conferinţe de presă.