Dinamo s-a săturat să mai joace la Clinceni: „Căutăm soluții pentru derby-ul cu Steaua”

Echipa Dinamo a jucat la Clinceni primele două meciuri de pe teren propriu din Liga 2, dar administratorul special Vlad Iacob e nemulțumit de calitatea gazonului.

„Gazonul de la Clinceni n-a mai arătat bine”, a spus administratorul special al lui Dinamo, Vlad Iacob

Echipa antrenată de Ovidiu Burcă a fost învinsă de Unirea Dej cu 2-3 (0-1), pe teren propriu, la Clinceni, în Etapa a 4 a Ligii 2 de fotbal. Dinamo a suferit a treia înfrângere consecutivă şi ocupă locul 17 în clasament, din 20 de echipe.

După acest eșec, oficialii echipei s-au plâns de calitatea gazonului și vor căuta o altă arenă pe care să evolueze.

„La penultimul meci al nostru, stadionul Dinamo nu era omologat pentru Liga 2, plus că gazonul era într-o stare precară deja încă de atunci. Mai jucau acolo diverse formații din cadrul Clubului Sportiv, vestiarele erau pline de mucegai și într-o situație precară.

Pe lânga toate acestea, cu părere de rău o spun, experiența de acolo e groaznică. Nu spun că la Cinceni lucrurile stau extraordinar, dar măcar tribunele sunt aproape de teren.

Gazonul arăta mult mai bine când am mers noi acolo. Din păcate, la ultimul meci, nici gazonul de la Clinceni n-a mai arătat bine. Autoritățile locale n-au avut grijă de el. Nu ne dorim să mai rămânem la Cinceni, dupa ce am văzut cum au arătat lucrurile sâmbătă.

Ne-a dezvantajat și aspectul acesta pe noi, fiind o echipă care încearcă sa joace un fotbal pozitiv”, a spus Vlad Iacob, pentru gsp.ro.

Dinamo caută soluții pentru derby-ul cu CSA Steaua

Derby-ul cu CSA Steaua este programat în Etapa a 6-a, în primul week-end din septembrie. „Nu știu ce să mai zic de ‘Arcul de Triumf’, sunați-l în fiecare zi pe domnul Novak (n.r. – ministrul Sportului, Eduard Novak) să-l întrebați, eu sunt sătul și nu am un răspuns ofical!

Mi se spune ‘da, da, da’, însă nu mi se spune și când. Am fost deschis către toate variantele, am propus chiar să organizăm o discuție cu televiziunile, cu cei de la Federația de Rugby, ca să nu mai existe discuții cu programările, am vrut să coabităm și să găsim soluții ‘win-win’.

Dar cei de la Minister au ritmul lor. Căutăm soluții pentru derby-ul cu Steaua (programat în etapa a șasea a ligii secunde, peste două săptămâni). Vom alege o variantă ținând cont și de dorința fanilor.

Dupa părerea mea, arena din ‘Ștefan cel Mare’ oferă o experienta groaznică, e unul dintre motivele pentru care suporterii n-au venit la meciurile noastre în ultimii ani. Cu părere rău, nu cred că mai reprezintă o soluție pentru anul 2022”, a mai spus Vlad Iacob.

Interesant este că CS Dinamo, echipa Ministerului de Interne, promovată în Liga 3, joacă pe stadionul din Șos. Ștefan cel Mare, predat către CNI în vederea modernizării. Formația antrenată de Daniel Iftodi s-a impus în prima etapă cu 2-1 în fața lui Arsenal Tunari.