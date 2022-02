Dinamo, tentantă pentru un fotbalist de la o echipă bine cotată: „Sunt deschis să discut cu orice club mă dorește”

Ulrich Meleke a fost unul dintre cei care a pus umărul la succesele din acest sezon ale revelației Ligii 1, FC Voluntari.

Ivorianul a ajuns la ocupanta locului 3 de la CFR Cluj, după ce nu a prins niciun minut în Gruia, după transferul din vara anului trecut. Iar fundașul nici nu mai vrea să audă de o întoarcere la campioana României, chiar dacă este doar împrumutat la ilfoveni.

„Sunt dezamăgit că nu am jucat la CFR Cluj, oricine este când nu joacă. Am muncit mult, dar este ceva ce nu poți controla și se întâmplă așa cum nu te așteptai. Nu am discutat personal cu Dan Petrescu, deoarece atunci când a venit eram deja în drum spre Voluntari.

Încerc să nu mă mă gândesc la ce se va întâmpla în vară. Sunt concentrat doar la ce fac aici, la Voluntari, apoi vom vedea care ce-mi va rezerva viitorul.Da, mi-ar plăcea să rămân aici, dar nu aparțin de FC Voluntari. Este ceva ce trebuie să vorbesc cu agenții mei, cu cei de la Cluj, și să vedem”, a declarat Meleke, pentru Digi Sport.

În schimb, nu ar refuza o propunere venită din Ștefan cel Mare.

„Sunt doar un jucător care vrea să devină mai bun, să ajungă la un nivel cât mai înalt. De ce nu? Pot juca pentru Dinamo, dacă va exista interes cu adevărat pentru mine. De ce nu? Voi fi acolo și voi da tot ce am mai bun pentru a-mi ajuta echipa. Sunt deschis să discut cu orice club mă dorește”, a precizat fotbalistul de 22 de ani.