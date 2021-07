Dinamoviştii, cu moralul la pământ! Paul Anton: „Este cea mai neagră situație!”

Dinamoviştii sunt cu moralul la pământ după intrarea clubului în insolvenţă. Jucătorii nu cred că îşi vor mai recupera vreodată restanţele salariale şi sunt dezamăgiţi de felul în care i-a tratat conducerea clubului.

Paul Anton le reproşează celor din board-ul DDB lipsa de comunicare. Mijlocaşul este conştient de faptul că traversează cea mai dificilă perioadă din istoria clubului din Ştefan cel Mare.

„Nici noi nu avem prea multe informații. Nu s-a prezentat nimeni în fața noastră să ne explice ce înseamnă această insolvență. Au fost tot felul de promisiuni, însă nu s-au respectat. În medie, sunt 3 luni de restanțe financiare. Știm cu toții că vom fi trecuți într-o categorie în care nu avem ce să facem, nu e o situație corectă față de noi, mai ales pentru noi, cei care am stat aici tot sezonul și am suferit.

Cert e că a fost o lipsă de comunicare și asta ne-a deranjat extrem de mult. Ne-am așteptat să vină cineva în fața noastră să ne explice, dar nici până acum nu s-a întâmplat acest lucru. Eu sunt într-o perioadă de convalescență. Eu aștept să am o discuție cu cineva, să mă lămuresc. Am avut discuții ieri cu cei din DDB, însă, în momentul de față, administratorul judiciar va conduce clubul și va trebui să vorbim cu el”, a spus Paul Anton, la Digi Sport.

În iarnă, mijlocaşul ar fi putut pleca de la Dinamo, însă clubul a refuzat o ofertă pe numele mijlocaşului în vârstă de 30 de ani.

„Nu e corect ca jucătorii și antrenorii și oamenii care au muncit să sufere cel mai mult. E greu, fiecare avem familii, avem obligații. Nu e ușor să muncești un an de zile și la final să nu vezi niciun ban sau să-ți fie tăiați din bani.

Cu siguranță se știau pașii care vor fi urmați, corect era să știm și noi care e situația. Eu am mai trecut printr-o insolvență, au trecut aproape 10 ani și nu am mai luat niciun ban. La Bistrița. Până acum am fost toți uniți, ne-am respectat. Bineînțeles că mă gândesc (n.r.- la un transfer), dar concret nu e nimic. În iarnă, am avut o ofertă concretă din Turcia și Dinamo a refuzat-o. Eu cred că acum, primordial, este salvarea clubului. Performanța să mai aștepte” – a mai spus Anton.

Evaluat la 1,1 milioane de euro, Paul Anton a ajuns la Dinamo ca jucător liber de contract şi mai are un an de angajament cu echipa din Ştefan cel Mare.