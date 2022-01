Dinamoviștii răsuflă ușurați! Gigi Becali, ajutor nesperat pentru rivali: „Bine că nu joacă Keșeru!”

Atacantul în vârstă de 35 de ani va începe de pe banca de rezerve în duelul din această seară, asta după ce patronul Gigi Becali s-a arătat dezamăgit de prestațiile acestuia din ultima vreme!

Claudiu Keșeru a fost adus cu mare fast la FCSB, în toamna anului trecut, însă randamentul fotbalistului nu a fost pe placul afaceristului, care a decis să îl treacă pe linie moartă. Deși această decizie i-a înfuriat pe susținătorii roș-albaștrilor, Florin Răducioiu se bucură de absența atacantului în partida din această seară.

Totodată, oficialul lui Dinamo a prefațat întâlnirea cu marea rivală și a dezvăluit că totul este pregătit pentru un meci demn de un adevărat derby.

„Mă aştept să vină mai mulţi spectatori, ne-ar fi convenit să jucăm pe Arena Naţională, dar n-a fost posibil din mai multe motive. Pentru noi e important să nu pierdem acest meci. Cu gazonul a fost o polemică pe care am încercat s-o evit. Gazonul e bun, nu e o problemă terenul. Am făcut eforturi mari pentru a le pune ambelor echipe condiţii mai bune. Nu e un motiv pentru FCSB, terenul, dacă va pierde cel puţin un punct aici.

Flavius Stoican s-a hotărât asupra aceleiaşi echipe, care a jucat şi la Piteşti. E bine pentru omogenitate. Cristiano ne place, de asta e aici. Băieţii sunt conectaţi.

În vestiar, acum, au fost momente foarte frumoase. Băieţii sunt foarte concentraţi pentru acest meci. Ce a făcut Flavius înainte de meci e extraoardinar, doar echipele mari fac aşa ceva. Poate vă spun după meci. Mă surprinde că lipseşte Keşeru. El a fost un protagonist în tur, mă bucur că nu joacă, am vorbit cu el. Aş dori ca după acest meci să revină titular. Îl apreciez, nu cunosc situaţia lui, de ce nu joacă, dar cred că-şi va reveni. Bine că nu joacă”, a spus Răducioiu, potrivit Telekom Sport.