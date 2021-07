Discuții între foștii fotbaliști ai Stelei: „Cum poți să te naști în 2017 și să ai palmaresul din 1986?”

Instanța a decis în urmă cu puțină vreme ca palmaresul Stelei să fie împărțit între cei de la CSA și FCSB!

Pe data de 28 iunie a acestui an, judecătorii au hotărât ca palmaresul Stelei să fie atribuit după cum urmează: 1947-1998 pentru Clubul Sportiv al Armatei, respectiv 2003-prezent celor de la FCSB. Acest lucru nu l-a deranjat însă prea tare pe Gigi Becali, care a declarat că această decizie demonstrează și mai mult că echipa sa este continuatoarea de drept a Stelei.

Cu toate acestea, verdictul judecătorilor pare însă că nu a făcut altceva să creeze și mai multă confuzie printre foștii fotbaliști ai „roș-albaștrilor”, care nu știu exact pentru ce echipă au jucat cu adevărat. Valeriu Răchită și Adrian Neaga, doi jucători ai Stelei de la începutul anilor 2000, au vorbit despre situația dintre cele două părți și au dat un verdict clar în ceea ce privește palmaresul.

„Din 89-91 am jucat la Steaua lui Valentin Ceaușescu. În 1996-1999 am jucat la ‘gaură neagră’, am auzit că din 1998 nu mai e. Iar în 2003 am revenit când era domnul Becali acționar, ne-a chemat să ne dea o șampanie, numai de șampanie nu ne ardea nouă la fotbal.

Le-am trăit pe toate. Și trecerea de la comunism, apoi am prins revoluția acolo, am prins trecerea de la o structură și am prins 2003, acea celebra ședință cu schimbarea acționariatului. Dar am spus mereu, FCSB este continuatoarea Stelei”, a declarat Vivi Răchită, potrivit PRO X.

Adrian Neaga: „Numai la noi în România se poate întâmpla asta!”

„Nu mai știu! Eu am fost transferat în 2001 și am jucat până în 2005. M-am întors în 2008. Deci, în 2001-2003 nu am jucat la nimeni. Numai la noi în România se poate întâmpla asta. Cum poți să te naști în 2017 și să ai palmaresul din 1986?! Și atunci când au luat echipa de la Viorel Păunescu nu s-a întrerupt nimic, cum a fost la Craiova lui Rotaru”, a precizat și Rică Neagă.