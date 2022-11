Diseară se mai dau două bilete pentru optimile Ligii Campionilor! Toate echipele din Grupa D au șanse de calificare

Azi de încheie meciurile din Grupele A, B, C și D din Liga Campionilor la fotbal, situația cea mai încurcată fiind în ultima.

Liverpool are șanse infime să detroneze Napoli în Grupa A

Înaintea ultimei etape din grupele Ligii Campionilor se știu 12 dintre cele 16 echipe calificate în optimile de finală: Napoli, Liverpool (ambele în Grupa A), Club Brugge, FC Porto (Grupa B), Bayern, Inter (Grupa C), Chelsea (Grupa E), Real Madrid (Grupa F), Manchester City, Borussia Dortmund (Grupa G), PSG și Benfica (Grupa H).

În primele trei grupe vor avea loc, cel mult, meciuri de clasament. Napoli are punctaj maxim după 5 etape și mai poate pierde primul loc doar dacă Liverpool o învinge, pe Anfield Road, cu 3-0 sau la o diferență de minimum 4 goluri.

Dacă scorul final va fi 4-1 pentru gazde, tot Napoli câștigă grupa, datorită golaverajului mai bun decât al lui Liverpool (+13, față de +12).

Al doilea meci al serii este Rangers – Ajax. Echipa scoțiană nu are niciun punct și poate termina pe locul 3 doar dacă învinge la o diferență mai mare de 4 goluri. dacă se va întâmpla acest lucru, Ajax va fi eliminată din cupele Europene, iar Rangers – și celelalte echipe clasate pe 3 în Liga Campionilor – vor juca în play-off-ul pentru Europa League.

În Grupa B, Club Brugge și FC Porto luptă, la distanță, pentru ocuparea primului loc. Echipa belgiană are 10p și joacă în deplasare cu Bayer Leverkusen (4p), iar lusitanii au 9p și primesc replica celor de la Atletico Madrid (3p).

Dacă se ajunge la egalitate de puncte, FC Porto are câștig de cauză datorită golaverajului mai bun, deoarece în meciurile directe s-a înregistrat același rezultat, 4-0 pentru oaspeți.

În ceea ce privește lupta pentru locul 3, Bayer a învins Atletico acasă cu 2-0 și a remizat în deplasare, 2-2.

Tottenham, Sporting, Eintracht și Marseille se luptă în Grupa D pentru primele 2 locuri

În Grupa C, lucrurile sunt foarte simple. Bayern are 15p, Inter a adunat 10p, Barcelona are 4p, iar Viktoria Plzen nu are niciunul, deci indiferent de rezujltatele care se vor consemna, acesta va fi și clasamentul final.

Cu totul altfel stau lucrurile în Grupa D, unde toate echipele au șanse de calificare în optimi. Lider este Tottenham, cu 8p, urmată de Sporting și Eintracht cu 7p și Olympique Marseille cu 6p. e clar că cine câștigă se califică mai departe.

Am putea avea parte de o situație aparte dacă Marseille învinge, iar celălalt meci se încheie la egalitate. În acest caz, trei echipe ar avea același număr de puncte, 8, deci se va întocmi un clasament numai cu rezultatele înregistrate între ele.

Câștig de cauză ar avea Sporting, care ar aduna 8p, urmată de Tottenham cu 6p și Eintracht cu 2p.

Iată programul complet al meciurilor de azi: