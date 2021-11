Disputa dintre Lupu și Prunea continuă: „Făcea pe milogul la Negoiță să-i dea și lui bani!”

Continuă războiul declarațiilor dintre cei doi componenți ai Generației de Aur, iar acum i-a venit rândul fostul mijlocaș să vină cu o replică dură!

Nu mai este cale de împăcare între Dănuț Lupu și Florin Prunea, asta după ce cei doi foști internaționali și-au spus vorbe grele în ultimele zile. Totul a pornit de la refuzul lui Gică Hagi de a prelua naționala României și faptul că Ilie Dumitrescu a lăudat inițiativa lui Burleanu. Apoi, rând pe rând, Prunea a intrat în conflict cu „Mister”, dar și cu Dănuț Lupu, însă fostul mijlocaș nu îl „slăbește” deloc pe fostul său coleg de cameră și îl pune la zid cu fiecare ocazie.

„Așa a zis colegul meu de cameră. El spune că a fost, eu nu-mi aduc aminte. Și n-am fost eu coleg cu el, el a fost coleg cu mine. Nu înțeleg declarația pe care a făcut-o. Îi dau termen, sau nu, nu sunt eu om să dau termene. Chiar l-aș ruga să își retragă cuvintele alea pe care le-a spus, fiindcă îmi aduc și eu aminte de niște scrisori pe care i le băgau lui Platini prin buzunare, nu cred că îi convine.

Îmi aduc aminte de mai multe, nu cred că îi convine. Eu nu vreau să mă cert cu Florin, nu mă cert cu nimeni, dar când îmi dau o părere, dacă deranjează, ok! Și ei dau declarații. Pe mine nu m-a deranjat când făcea pe milogul la Negoiță (n.r. fostul acționar al lui Dinamo) să-i dea și lui bani să se ducă în cantonament?

Acum că Florin are o problemă cu domnul Burleanu, ok! Dar asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să aibă ceva cu domnul Burleanu. Dacă Burleanu are ceva cu Hagi, câștiga vreodată Viitorul campionatul?”, a spus Lupu, potrivit Digi Sport.