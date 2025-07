Djokovici a avut probleme de sănătate înainte de debutul la Wimbledon

Novak Djokovici a fost văzut de două ori de un medic pentru o problemă la stomac şi i s-au administrat ceea ce el a numit „pastile miraculoase” în timpul victoriei cu 6-1, 6-7 (7), 6-2, 6-2 împotriva lui Alexandre Muller în primul tur de la Wimbledon, marţi seara, relatează AP.

Djokovici a avut nevoie de o pauză în timp ce era condus cu 2-1 în setul al treilea pe terenul central şi a fost văzut din nou mai târziu în acel set.

„Am trecut de la a mă simţi absolut în formă maximă timp de un set şi jumătate la a mă simţi absolut groaznic timp de aproximativ 45 de minute”, a declarat Djokovici. „Nu ştiu dacă a fost o problemă stomacală, dar m-am luptat cu asta. Energia mi-a revenit după ce am luat nişte pastile miraculoase de la doctor şi am reuşit să termin meciul într-o notă pozitivă.”

El a ajuns la 20-0 în meciurile de debut la All England Club, unde a câştigat şapte dintre cele 24 de titluri de Grand Slam. A ajuns în finală în fiecare dintre ultimele şase ediţii, deşi a pierdut în această fază în faţa lui Carlos Alcaraz în 2023 şi 2024.

„Nu aş fi aici dacă nu aş crede că am o şansă. Cred că întotdeauna am o şansă. Cred că mi-am câştigat dreptul de a simţi cu adevărat că pot ajunge până la titlu”, a spus jucătorul sârb în vârstă de 38 de ani. „Întotdeauna am simţit că iarba, în special în a doua parte a carierei mele, a fost suprafaţa pe care am jucat cel mai bun tenis. Deci, de ce să nu o fac din nou?”

Djokovici a evitat surprizele care au marcat primele două zile ale turneului: un total de 23 de favoriţi – 13 bărbaţi şi 10 femei – au fost deja eliminaţi, egalând numărul maxim înregistrat la un turneu de Grand Slam din 2001, când s-a început introducerea a 32 de jucători favoriţi în fiecare categorie de simplu.

S-a gândit el să se retragă marţipentru că se simţea rău?

„Nu”, a răspuns el. „Sincer, nu m-am gândit la asta şi nici nu am luat în considerare o astfel de variantă.”