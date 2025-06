Djokovici spune că a revenit cu greu la hotel după meciul de sâmbătă de la Roland Garros

Novak Djokovici a jucat, sâmbătă seară, la turneul de la Roland Garro, în timp ce PSG evolua la Munchen în finala Ligii Campionilor. La finalul meciului său, Djokovici a avut probleme în a reveni la hotelul din Paris, din cauza manifestărilor fanilor de pe străzi, potrivit news.ro.

„Trebuie să îi mulţumesc şefului securităţii. El nu este aici în acest moment, dar a fost incredibil cu echipa sa”, a declarat luni presei actualul număr şase mondial. „La un moment dat, erau o mulţime de oameni aici care erau destul de tensionaţi cu privire la întoarcerea mea la hotel. Ei chiar ne-au sfătuit să nu ne întoarcem deloc la hotel şi poate să căutăm un alt loc unde să dormim şi să petrecem noaptea în apropiere”.

În condiţii normale, Novak Djokovici nu ar fi avut nevoie de mult timp pentru a face drumul de la stadionul Roland-Garros la hotelul său din Paris. Dar festivităţile şi, mai ales, dezordinea de pe Champs-Élysées au complicat oarecum situaţia.

„Era deja trecut de miezul nopţii, erau gaze lacrimogene, maşini arse şi se întâmplau lucruri pe stradă care erau cu adevărat periculoase”, a explicat sârbul. „În cele din urmă am vorbit, am aşteptat puţin şi am decis să mergem”.

„Până la urmă, totul a mers bine, am ajuns la hotel fără probleme. Dar a fost foarte zgomotos, se întâmplau multe în afara hotelului. Desigur, a fost interesant, într-un fel, să te uiţi pe fereastră şi să vezi ce se întâmplă. Dar la un moment dat lucrurile au scăpat de sub control”, a adăugat Djokovici.

Novak Djokovici a urmărit apoi de la tribuna oficială, festivităţile lui PSG din Parc des Princes. Luni, Ousmane Dembélé a fost de asemenea prezent pentru a prezenta trofeul Ligii Campionilor publicului de la Roland-Garros în timpul duelului sârbului cu Cameron Norrie. Jucătorul sârb de tenis a înţeles emoţia fanilor parizieni după triumful mult aşteptat al echipei lor.

„Este de înţeles că oamenii sunt atât de încântaţi de o primă victorie în Liga Campionilor pentru acest oraş, care este unul dintre cele mai importante din lume. Aşa că toţi au sărbătorit şi încă continuă. Ne putem aştepta ca sărbătorile să dureze încă câteva zile”, a spus el.