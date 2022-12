Doliu în lumea sportului. A murit un antrenor de tenis legendar – A pregătit 10 jucători care au ajuns numărul unu mondial

Legendarul antrenor de tenis Nick Bollettieri a murit la vârsta de 91 de ani. În academia sa californiană, a antrenat o mulțime de campioni și a schimbat profund modul în care este predat tenisul.

Nick Bollettieri, zvelt, cu veșnicii ochelari de soare pe fața zâmbitoare și bronzată, a petrecut cincizeci de ani în lumea tenisului, contribuind la dezvoltarea și influența acestui sport. Americanul a devenit una dintre cele mai influente figuri din tenisul modern. În 2008, Wall Street Journal îl numea pe acest self-made man „cel mai prolific antrenor din istoria tenisului” , potrivit Le Figaro.

Legendary coach Nick Bollettieri has passed away at age 91.

He coached and mentored players like Agassi, Courier, Seles, Pierce, the Williams Sisters, Rios, Sharapova, Becker and many more legends.

