Doliu în lumea sportului! Unul dintre cei mai de succes sportivi a încetat din viață

Continuă veștile cutremurătoare din lumea sportului, astfel că unul dintre artizanii atletismului a decedat în cursul zilei de ieri!

Legendarul antrenor de atletism John Velzian a murit, joi, la Nairobi, la vârsta de 93 de ani, informează AFP, citată de Agerpres. Acesta s-a aflat la bazele dezvoltării unor sportivi precum Kipchoge Keino, dublu medaliat olimpic cu aur la 1.500 m şi 3.000 m obstacole, respectiv Wilson Kiprugut la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964 și este primul antrenor de atletism din Kenya, de după independență.

