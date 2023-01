Doliu în sportul mondial! O luptătoare de MMA a murit la doar 18 ani!

Sportul mondial este în doliu. Victoria Lee, o tânără și talentată luptătoare de MMA s-a stins din viață la doar 18 ani.

Aceasta a lăsat în urmă o carieră de succes, dar și o familie puternic înduretată.

Doliu în MMA!

„A plecat prea devreme și familia noastră a fost complet devastată”, a transmis Angela, sora ei, într-o postare pe Instagram.

Victoria Lee a crescut în Hawaii, într-o familie de sportivi. Potrivit CNN, tânăra a avut o ascensiune rapidă în MMA, câștigând meciuri importante în scurta sa carieră (ultima sa victorie fiind contra Victoriei Souza).

„Ne este atât de dor de tine, surioară. Mai mult decât ți-ai putea imagina vreodată. Suntem cu toții distruși”, a mai scris pe Instagram Angela.

Divizia ONE Championship, cea în care a activat Victoria Lee, a transmis condoleanțe într-un comunicat de presă.

„Am inima zdrobită. Am cunoscut-o prima dată pe Victoria când avea 11 ani. Am văzut-o înflorind de-a lungul anilor ca sportiv de arte marțiale și ca om”, a spus președintele ONE Championship, Chatri Sityodtong.