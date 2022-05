Doliu în sportul românesc. A murit unul dintre „pilonii” echipei Universitatea Cluj și a naționalei

Fostul mare baschetbalist Matei Ruhring a încetat din viaţă, la vârsta de 79 de ani. Anunțul trist a fost făcut de Federația Română de Baschet, pe pagina de Facebook.

Matei Ruhring a fost unul dintre pilonii echipei Universitatea Cluj-Napoca, în perioada 1963-1978, dar şi a naţionalei României.

“Nascut în comuna Tărpiu din judetul Bitrița-Nasaud, in data de 18 decembrie 1942, Matei Ruhring sau Meti, asa sau cum era mai cunoscut printre prietenii si apropiatii din familia baschetului, a fost un jucator exponential pentru municipiul Cluj-Napoca, urcand pe treptele performantei sportive inca din tinerete.

A fost convocat la nationala de seniori pentru prima data in 1966 si a participat la Campionatul European din 1969, de la Casserta, unde Romania a ocupat locul 9, dar si la multe alte alte competitii internationale, trecandu-si in cont si numeroase medalii balcanice alaturi de alti jucatori emblematici, precum Horia Demian, Radu Diaconescu, Horatiu Giurgiu, Dragos Nosievici, Titus Tarau, Alin Savu, Mihai Albu, Ekehardt Jekely, Gheorghe Novac si Nicolae Barsan.

Dupa ce si-a pus ghetele-n cui in 1978, Meti Ruhring nu a renuntat la marea sa dragoste, baschetul, si a decis sa ramana in fenomen, devenind antrenor de categoria 1 la a doua echipa a Universitatii Cluj-Napoca in 1978. In 1980 emigreaza in Germania si devine antrenorul echipei din Ansbach, cucerind in 1986 laurii campionatului landului Bavaria. Totodata, cu echipa din Ansbach a reusit sa promoveze pana in liga secunda germana iar in paralel a activat si la echipa de old-boys, castigand laurii Bavariei la aceasta categorie de varsta in 1997”, au scris pe Facebook, reprezentanții Federației Române de Baschet.