Dorin Şerdean discută cu mai mulţi investitori preluarea lui Dinamo: ,,Orice zi de întârziere e un chin”

Acţiunile clubului Dinamo au ajuns pe mâna lui Dorin Şerdean, după ce Pablo Cortacero i le-a cedat. Spaniolul nu a venit cu banii promişi în Ştefan cel Mare şi a renunţat pentru moment la club.

Cornel Ţălnar, fost director tehnic la Dinamo, anunţă că Dorin Şerdean dicută cu mai multe persoane potente din punct de vedere financiar preluarea clubului din Ştefan cel Mare. Acesta susţine că posibililor cumpărători li s-au prezentat deja anumite acte.

,,Încercăm să salvăm Dinamo. Așteptăm să vină niște oameni cu bani și suntem în discuții pentru preluarea pachetului majoritar de acțiuni. E vorba de mai multe entități. Și români și străini și sperăm să găsim repede o soluție ca să scoatem echipa din insolvență și să continuăm treaba. Au fost discuții cu trei oameni potenți financiar și ei vor să analizeze. Li s-au prezentat actele și diferite lucruri pentru a vedea ce iau, ce fac.

M-au întrebat și pe mine ce deține Dinamo și le-am zis că, în afară de jumătate din Săftica, Dinamo nu mai are nimic, nici măcar un sediu. Nu știu dacă s-a discutat și cu cei din conducerea clubului. Dorin Șerdean are discuții cu oameni și îl rog să le grăbească, pentru că orice zi de întârziere e un chin pentru Dinamo și sper ca aceste lucruri să se rezolve. Am încredere.

Domnul Șerdean se ocupă, pentru că el are acțiunile. Nu pot să vă spun din ce țară sunt investitorii. Dacă mai lăsăm Dinamo așa, orice zi e în defavoarea noastră. Pablo Cortacero și Lotus nu s-au înscris la masa credală. DDB-ul de ce s-a înscris? Dinamoviștii adevărați cu suflet au dat bani pentru Dinamo și ei s-au înscris pe banii noștri. Acum vor să își recupereze și banii. Ce înțelegeți dumneavoastră din toată treaba asta? Cum v-am spus, adevărul va ieși la iveală în foarte scurt timp și atunci vom vedea ce s-a făcut bine și ce a fost rău.”, a declarat Cornel Ţălnar, pentru Fanatik.

Citește și PLANUL DE REORGANIZARE AL LUI DINAMO A FOST ÎNTOCMIT! CINE SUNT CREDITORII CEI MAI IMPORTANȚI