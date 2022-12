Dorin Șerdean spune adevărul abia când Dinamo e pe buza prăpastiei: „Am răscumpărat acțiunile, dar nu am bani”

Acționarul majoritar al iui Dinamo a recunoscut, în sfârșit, că nu a avut resursele financiare pentru a face din gruparea alb-roșie o forță a fotbalului românesc.

„Modificarea planului de reorganizare nu respecta Constituția!”, a dezvăluit Dorin Șerdean

Declarațiile vin la scurt timp după ce Tribunalul București a respins, prin intermediul judecătorului sindic, planul de reorganizare modificat, propus de administratorul judiciar al lui Dinamo.

Dacă Dinamo nu găsește urgent minimum 8 milioane de euro pentru a achita datoriile, echipa va intra în faliment, mai ales că administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu a recunoscut că planul inițial de reorganizare nu poate fi urmat.

„Unii vor să reinventeze matematică și să spună că opt milioane e mai mare decât 41. Nu vor putea să preia acțiunile în acest mod. E multă dezinformare! Adevărul e de partea mea!

Eu am vrut să salvez clubul, dar de aici până la a fi furat, e o diferență. Una e să fii binevoitor și alta e să fii luat de fraier. Au vrut să taie datoriile către chirografari, de circa 5 milioane de euro, și să modifice structura acționariatului. Modul în care se făcea nu a stat în picioare, cum urma să aibă APCH/DDB 99% dintre acțiuni.

Nu poți fi deposedat de o proprietate numai pentru o cauză de utilitate publică. Modificarea de plan nu respecta Constituția!”, a spus Dorin Șerdean, la Digi Sport Special.

„Am răscumpărat acțiunile, dar am spus că nu am bani”, dezvăluie Dorin Șerdean

În prezent, acțiunile sunt împărțite în felul următor: Dorin Șerdean (prin intermediul unei firme) – 72,8758%, Programul DDB – 20,0610%, Nicolae Badea (prin intermediul CS FC Dinamo) – 7,031%, Cornel Dinu – 0,013%.

„Am discutat cu investitori, din păcate nu s-au concretizat. Am vrut să mă asigur că Dinamo poate să continue activitatea măcar până la finalul sezonului 2022-2023. Eu am semnat contractul cu One, pe 31 august, dar ulterior au căzut negocierile, nu din vina mea.

Eu am fost deschis să fac acea tranzacție, am cerut o garanție de 2 milioane de euro pentru binele clubului. Teoretic, cei de la One au acceptat, dar n-au mai semnat după aceea. Ulterior, a fost aprobat planul de reorganizare și au picat toate discuțiile.

Am răscumpărat acțiunile, dar am spus că nu am bani. Salvarea e să apară un finanțator. Realitatea financiară a societății e cea care doare în acest moment. Dar trebuie să apară un investitor serios. Da, cred că mai poate fi evitat falimentul”, a mai precizat el.