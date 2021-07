Dorinel Munteanu, despre performanţa incredibilă cu CFR Cluj din Cupa Intertoto, de acum 16 ani: ,,Un moment legendar!”

Dorinel Munteanu, fost jucător şi antrenor la CFR Cluj, şi-a adus aminte de sezonul 2004-2005, când reuşea să performeze cu formaţia din Gruia în Cupa Intertoto.

În sezonul acela de vis din Europa, cei de la CFR Cluj au reuşit să elimine din competiţie formaţii grele, precum Athletic Bilbao sau Saint-Etienne. Ardelenii au reuşit atunci să ajungă pânâ în finala Cupei Intertoto, unde au întâlnit RC Lens, din Franţa.

Finala de atunci s-a disputat în format tur-retur. În meciul din Gruia, ardelenii au remizat, scor 1-1, iar în Franţa au pierdut, scor 1-3. Despre performanţa respectivă, Dorinel Munteanu spune că este una legendară.

,,Pentru mine, a fost o foarte mare plăcere să fiu și în teren, fiindcă am și avut capacitatea să joc. M-a ajutat foarte mult. Din prima zi, de când am ajuns la stadion, am simțit o dorință de performanță foarte, foarte mare.

În ciuda faptului că am fost pus sub presiunea rezultatelor și pentru că echipa era înscrisă în Cupa Intertoto, trebuia să ne mișcăm foarte repede, să-mi formez o echipă ca să putem face o figură frumoasă. Obiective, noi n-am avut foarte mărețe pentru că eram la început, dar dorința jucătorilor și dorința mea, dorința conducerii, de a progresa la fiecare joc a fost una foarte mare și am avut rezultate bune.

După părerea mea, a fost un moment legendar fiindcă, vechimea acestui club, revenind în prima divizie a fost una de un an de zile așa că, nimeni nu se aștepta la acele rezultate. Eu am avut încredere în echipă, mi-am format, într-o săptămână, un lot de 24 de jucători.

Am știut bine ceea ce am oprit în echipă, jucători de caracter care au reacționat imediat la performanță. Chiar dacă echipa nu a avut o experiență în fotbalul internațional, nu s-a văzut pe teren, atât în jocurile de acasă, cât și în jocurile din deplasare, unde am obținut calificările. Nu s-a văzut emoția sau frica de adversa.”, a declarat Dorinel Munteanu.