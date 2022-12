Dorinel Munteanu vrea să termine anul 2022 în forță! Ce a spus tehnicianul Oțelului: „O victorie ar fi un pas important pentru obiectivul nostru!”

Oțelul Galați va da piept cu Metaloglobus în etapa a 16-a din Liga 2. Dorinel Munteanu a vorbit despre această partidă în cadrul unei conferințe de presă.

Mai exact, „Neamțul” vrea să încheie anul 2022 cu o victorie care să îl aducă mai aproape de obiectivul său, anume calificarea în play-off-ul Ligii 2.

„O victorie ar fi un pas important pentru obiectivul nostru!”

„E ultimul joc din campionatul regular din acest an, va fi greu, va depinde doar de noi dacă obținem toate punctele. Îmi doresc asta, să încheiem bine un an foarte bun. A fost promovarea în Liga 2, iar acum, atingerea obiectivului, de a fi în play-off-ul competiției în acest an, deși mai sunt trei etape, ar însemna mult. O victorie ar fi un pas important pentru obiectivul nostru.

Pentru asta, am avut discuții cu jucătorii, va fi un meci dificil. Metaloglobus nu va veni la Galați doar să fie prezentă și, dacă ne uităm la ultimele etape, a obținut patru victorii din patru și are pretenții. Depinde de noi în primul rând, trebuie să facem tot ce putem pentru a face fanii fericiți și a lua toate punctele.

Metaloglobus e o echipă cu experiență, cu un antrenor care s-a impus, văd că e pe drumul cel bun, dar am studiat și voi mai avea timp să studiez adversarul. Sper să fac cel mai bun 11 și să aleg cei mai în formă 20 de jucători care vor fi în lot”, a declarat Dorinel Munteanu, în cadrul unei conferințe de presă.