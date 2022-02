Dorinţa ascunsă a lui Gigi Becali! Pe ce jucători a pus ochii în Liga 1

Gigi Becali nu şi-a pierdut speranţa la câştigarea campionatului şi a pus deja ochii pe doi jucători din Liga 1, pe care i-ar putea transfera la echipa sa în perioada următoare.

După ce l-a transferat de la FC Botoşani pe Malcom Edjouam pentru suma de 330.000 de euro, omul de afaceri ar vrea sp-i mai aducă din Moldova pe Enriko Papa (28 de ani) și Joyskim Dawa (25 de ani), scrie Telekom Sport.

Dacă Papa se află în ultimele şase luni de contract şi poate semna cu orice echipă, pentru Dawa, patronul de la FCSB va trebui să negocieze cu cei de la FC Botoşani, pentru o sumă de transfer ceva mai mare.

Ce spune Gigi Becali despre noi transferuri la FCSB

Întrebat despre transferuri, Gigi Becali a declarat că nu prea ar mai avea pe cine să transfere din România, dar acest lucru nu este imposibil.

,,Nu, nu cred. Nu am ce să aduc. Ce pot să aduc? Nu am ce să aduc. Dacă de exemplu câștigam aseară poate că da. Adică îmi dă dea curaj. Dar dacă tu nu câștigi cu Craiova care este aproape de ultimul loc. Nu am curaj. Deci nu am curaj! Dacă ne apropiam, atunci îmi dădea echipa curaj.

Atunci îmi văd de treabă… scap de Keșeru, mai scap de nu știu cine, îmi văd de treaba mea. Reduc salariile cât pot. Se încheie contractul… ce să fac? să-l țin pe Keșeru încă doi ani? Îi dau bani lui?”, a declarat Gigi Becali, pentru AS.ro.

Cotat la suma de 1 milion de euro pe Transfermarkt, Enriko Papa a reuşit două goluri pentru FC Botoşani în acest sezon, în 20 de partide, în timp ce Dawa, cotat la suma de 550.000 de euro, a reuşit trei goluri în 16 meciuri.