Dorit de Gigi Becali, Bogdan Stancu a vorbit în premieră despre transferul la FCSB! Promisiunea atacantului

Atacantul în vârstă de 34 de ani evoluează în acest moment pentru Eyupspor, formație din eșalonul secund al Turciei!

Bogdan Stancu a reprezentat o țintă pentru FCSB în vara anului trecut, însă „Motanul” a decis să continue în străinătate. În locul acestuia, Gigi Becali l-a preferat pe Zdenek Ondrasek, dat afară însă de la echipă după doar câteva zeci de minute bifate. Acum, despre Stancu s-a scris că a intrat din nou în atenția afaceristului din Pipera, iar jucătorul și a ținut să lămurească situația.

Fotbalistul a mărturisit că nu se pune problema ca în această iarnă să schimbe echipa și așteaptă până în vară, atunci când va deveni liber de contract. Cu toate acestea însă, Stancu a declarat că FCSB rămâne singura formație pentru care va evolua, în cazul în care se va întoarce în România.

Sincer să fiu, nu prea mult! Mă mai uit la meciurile Stelei doar din când în când. Cu părere de rău cred că valoarea campionatului în momentul de față e mult mai scăzută față de când jucam eu acolo. Încă mă simt bine din punct de vedere fizic. Mai pot juca fără probleme încă un an sau chiar doi.

Sincer, nu m-am gândit. Mai am contract încă jumătate de an cu Eyüpspor, că am văzut că s-a tot scris că-s liber de contract. Din vară vedem ce va fi. FCSB este cu siguranță echipa la care aș vrea să joc în România în momentul în care m-aș întoarce.”, a spus Bogdan Stancu, potrivit GSP.ro.

375.000 de euro este cota de piață a lui Bogdan Stancu, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Ajuns la 34 de ani, “Motanul” a mai evoluat pentru FCSB între anii 2008 şi 2011.