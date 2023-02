Două medalii de argint pentru România la bob 4 persoane

Echipajul de bob 4 persoane al României a cucerit argintul la Winterberg, în Germania, în etapa a 7 a din cadrul Cupei Europei, informează FR Bob şi Sanie.

Pilotul Mihai Tentea şi împingătorii Ciprian Daroczi, Mihai Păcioianu şi George Iordache au reuşit să coboare aproape perfect pârtia de concurs, timpul obţinut de ei fiind: 56.55. Astfel, românii noştri au luat argintul, aurul fiind câştigat de germani la ei acasă.

A doua medalie de argint câştigată de sportivii noştri la bob 4 persoane a fost în cadrul Campionatelor Europene de juniori Under 26 (timp: 55.92). Băieţii, legitimaţi la CS Muscelul Câmpulung şi antrenaţi de Daniel Păcioianu, sunt mândri de rezultatul lor la acest concurs, mai ales că la bob 4 persoane Under-26 este prima medalie obţinută de ţara noastră.

Şi în etapa a 8 a a Cupei Europei Mihai Tentea, Ciprian Daroczi, Mihai Păcioianu şi George Iordache au ocupat podiumul, aceştia obţinând medalia de bronz.

Titlurile câştigate sâmbătă la Winterberg vin după ce vineri Mihai Tentea şi Ciprian Daroczi au câştigat aurul la Campionatele Europene pentru juniori bob 2 persoane.

„A fost o săptămână de vis pentru bobul românesc!

Ne bucurăm că am reuşit să avem rezultate excepţionale. Am urcat pe podium la bobul de 4 persoane, ceea ce nu s a mai întâmplat până acum. Cu atât mai fericiţi şi împliniţi suntem pentru că am fost pe treapta a doua a podiumului şi am obţinut argintul la categoria Under-26. Am învins echipaje puternice din Germania, Elveţia şi Austria.

După o perioadă cu multe competiţii în care am muncit foarte mult, iată că au venit şi aceste reuşite excepţionale!”, a precizat Daniel Păcioianu, antrenorul lotului naţional.