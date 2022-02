Dragoş Grigore a răbufnit la finalul jocului cu Voluntari: ,,Condiţii execrabile! Cel mai prost gazon pe care am jucat”

Dragoş Grigore, fundaşul celor de la Rapid Bucureşti, a răbufnit la finalul jocului de campionat cu FC Voluntari, încheiat cu un rezultat de egalitate, scor 0-0.

Fotbalistul s-a declarat foarte dezamăgit de starea gazonului. Acesta spune că este cel mai prost teren pe care a jucat fotbal. Dragoş Grigore a acuzat şi faptul că un bilet la meci a costat 100 de lei.

,,Sunt condiții execrabile. Unul dintre cele mai proaste gazoane pe care am putut să joc. Cred că de asta apar astfel de supărări. Noi vrem să demonstrăm că avem valoare. Sunt puțin dezamăgit, am jucat bine în prima repriză, am dominat. În a doua repriză s-a echilibrat jocul, au avut și ei o ocazie-două, meritam să câștigăm. Încercăm să nu mai repetăm greșelile și să strângem rândurile. Nici în celelalte meciuri n-am opținut mai mult de un punct. Șanse matematice sunt, luptăm până la capăt.

Aș vrea să mai subliniez că biletul a fost 100 de lei. Mi se pare exagerat. Ne întrebăm de ce nu vine lumea la stadion. Noi punem pretul de 100 de lei pentru un om care muncește pe salariul mediu pe economie și nu își permite să plătească. Nu e vorba doar de publicul rapidist, ci de spectatori în sine”, a declarat Dragoş Grigore, la finalul jocului cu FC Voluntari.

Locurile ocupate în clasament de FC Voluntari şi Rapid

În urma acestui rezultat de egalitate, FC Voluntari rămâne pe locul trei, cu 43 de puncte, după 25 de etape. Totuși, ilfovenii se află la distanță mare de ocupanta locului secund, FCSB, care are 52 de puncte.

De partea cealaltă, Rapid se clasează pe locul șapte, cu 35 de puncte. Chiar dacă echipa lui Mihai Iosif a ajuns la șase meciuri fără victorie, aceasta continuă lupta pentru play-off.