Dragoş Grigore nu vrea ca Mihai Iosif să plece de la Rapid: ,,Ar trebui să i se dea încredere în continuare

Dragoş Grigore, fundaşul celor de la Rapid Bucureşti, a reacţionat după meciul încheiat la egalitate cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în deplasare, scor 2-2.

Golurile partidei din Covasna au fost reuşite de către Petre Goge, în minutul 3, Alami, în minutul 10, respectiv Kevin Luckassen, în minutele 28 şi 43.

După joc, Dragoş Grigore consideră că undeva există o lipsă de comunicare. Despre Mihai Iosif, fundaşul este de părere că trebuie să i se dea credit în continuare în Giuleşti.

,,Am început bine repriza a doua, după care am fost nevoiți să jucăm cu un om în minus. A fost greu în zece, dar una peste alta am câștigat un punct. Mergem mai departe. Urmează o pauză, după care sper să revenim mai puternici. Avem anumite fluctuații. Nu știm să gestionăm anumite momente și aici mă includ și pe mine, pentru că suntem un grup. Probabil că e nevoie de mai multă comunicare. Ne vom antrena și vom încerca să eliminăm greșelile. Încercăm să ne pregătim în așa fel încât să nu mai apară nici accidentări.

Care ar fi motivul pentru care am putea să pierdem antrenorul? În primele șase etape, am arătat foarte bine și datorită antrenorului. Știm cu toții că obiectivul echipei a fost salvarea de la retrogradare în primul an. Până la urmă suntem vinovați cu toții, nu cred că ar trebui să i se reproșeze ceva și ar trebui să i se dea încredere în continuare.”, a declarat Dragoş Grigore, la finalul jocului cu Sepsi.

În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe locul 5 în Liga 1, unde a acumulat 18 puncte acum. De partea cealaltă, cei de la Sepsi Sfântu Gheorghe au rămas pe locul 12 în Liga 1, cu 10 puncte acumulate din 11 etape disputate.