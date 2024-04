Dragoș Grigore nu vrea să audă de alt antrenor la Rapid: „Cred că merită continuitate Lobonț!”

Rapid a cedat pe terenul celor de la Farul Constanța. Giuleștenii au plecat fără niciun punct după 1-3 cu campioana României.

Dragoș Grigore a bifat primul său meci oficial din acest an. Fundașul bucureștenilor a afirmat după meci că își dorește ca Bogdan Lobonț să fie antrenorul Rapidului și în sezonul următor.

„Cred că merită continuitate Lobonț!”

„Atât s-a putut în seara asta. Rapid nu a dispărut, Rapid este în Liga 1. E adevărat, a fost o perioadă destul de lungă în care rezultatele nu au fost cele așteptate. Dacă am fi știut, am fi reacționat mai repede. Nu are nimeni vreo explicație. Cert e că toți dăm totul pe teren. Eu încerc să joc cât de bine pot, chiar dacă anul ăsta e prima dată când joc. Echipa nu a arătat așa cum a trebuit și de aceea am pierdut.

Cred că merită continuitate (n.r. Bogdan Lobonț), are toate atuurile pentru a pregăti Rapidul în continuare. Dar așa cum știm cu toții, rezultatele nu așteaptă.

A fost un an greu pentru mine, au fost situații pe care nu le-am înțeles, dar fac parte și astea din viața de fotbalist. Nu e momentul să vorbesc acum, dar va veni și acel moment. Am încercat să mă bucur de fotbal și voi încerca și anul viitor”, a spus Dragoș Grigore, după eșecul cu Farul Constanța.