Dragoş Nedelcu, despre transferul în Germania: „Este o oportunitate pentru mine să mă dezvolt”

Mijlocaşul Dragoş Nedelcu (24 de ani) va evolua, sub formă de împrumut, la echipa din liga a doua germană, Fortuna Dusseldorf. Joi seară, jucătorul a părăsit cantonamentul tricolorilor care pleacă la Jocurile Olimpice. Noul club nu-i permite să joace la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Nedelcu a declarat că şi-ar fi dorit să evolueze la competiția organizată în Japonia. Acesta a evorbit despre plecarea de la FCSB.

„Am considerat că este o oportunitate pentru mine să mă dezvolt ca fotbalist şi ca om. Nu pot să zic că am aşteptat cu nerăbdare această ofertă, am vrut să fie bună pentru mine. Şi cluburile au ajuns la o înţelegere. Nu mă aşteptam să fie atât de rapide negocierile.

Îmi doream enorm să particip la Jocurile Olimpice, dar asta a fost situaţia. Mi-au zis din start că asta este dorinţa lor şi nu am avut ce să fac. Nu mă adaptez într-o zi. E prima oară când părăsesc ţara. Domnul Becali nu mi-a transmis nimic. Nu am vorbit cu nimeni. Merg la un club de tradiţie din Germania şi e normal să fie presiune„, a spus Nedelcu, potrivit telekomsport.ro.

FCSB l-a achiziționat pe Nedelcu, în 2017 de la Viitorul, în schimbul sumei de 2,13 milioane de euro. Mijlocaşul a jucat pentru roş-albaştri 79 de meciuri, a marcat două goluri şi a oferit două pase decisive.

Potrivit site-ul de specialitate Transfermarkt, jucătorul este evaluat la 400.000 de euro.

