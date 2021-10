Drama prin care trece Marian Drăgulescu! Fiica lui a fost operată a 6-a oară: ,,Îi mănâncă tot ce se află în căpuşor”

Marian Drăgulescu nu poate zâmbi tot timpul. Beatrice, fiica sa s-a născut cu următorul diagnostic: hipoacuzie bilaterală profundă. De curând, aceasta a suferit a 6-a intervenţie chirurgicală.

Fiica lui Marian Drăgulescu şi a Larisei Drăgulescu, a suferit o nouă operaţie la cap prin care i s-au înlăturat organele urechii interne. Mama fetei de 17 ani a povestit cât de greu i-a fost să ia o decizie pentru o nouă intervenţie chirurgicală.

,,A trebuit să aleg dacă să i se scoată urechea internă definitiv sau nu, pentru a evita o altă recidivă a bolii și a fost foarte dificil să aleg acest lucru. Am ales bine, se simte foarte bine acum. Operația aceasta a fost cea mai grea, pentru că s-au produs și fizic niște schimbări. Am zis să nu mă certe niciodată. Mi-a fost teamă, fiind adolescentă, să nu se supere dacă se vede ceva diferit la urechiușe sau în zona buricului. De acolo i s-a luat o părticică din piele pentru a se face reconstrucția urechii. Nu mai știu ce să mai fac pentru a evita această problemă, să nu mai recidiveze. De fiecare dată am ales să se scoată doar acest colesteatom. Însă acum am stat, m-am gândit, m-am consultat cu medicii dacă să scoată tot ce este înăuntru, pentru a evita încă o operație. A fost greu pentru noi toți să luăm o decizie.

Acest colesteatom nu provoacă doar lipsa auzului, mănâncă tot ce se află în interior, în căpușor. Structura osoasă și organele din urechea internă. Acum ne-am externat, continuăm cu niște tratamente pentru imunitate, să o ținem sub control. Să evităm să fie organismul slăbit pentru a nu apărea vreo recidivă.”, a declarat Larisa Drăgulescu, pentru Prima TV.

Marian Drăgulescu şi Larisa Drăgulescu nu mai formează un cuplu din anul 2008.

