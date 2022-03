Duel italian în Liga 1: ”Sepsi are antrenor bun, dar și Craiova are!”

FCU Craiova 1948 a îvins-o pe Rapid cu scorul de 3-2 în etapa cu numărul 29 din Liga 1. La capătul partidei, Nicolo Napoli s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi și se gândește deja la etapa următoare.

Nicolo Napoli vs Cristiano Bergodi, derby-ul italian al antrenorilor din Liga 1

Nicolo Napoli a mărturisit la finalul partidei cu Rapid că este extrem de fericit cu evoluția din această seară a jucătorilor săi, mai ales că aceștia au dovedit că au forța și tăria de a reintra în joc după ce au fost conduși cu 1-0 de Rapid.

Detaliul pe care Napoi l-a reproșat la adresa arbitrului central, a fost că acesta a greșit pentru că nu a acordat lovitură de pedeapsă în minutul 42, la intervenția lui Acuna asupra lui Bălan.

Trecând peste acest aspect, Napoli se pregătește pentru duelul cu Sepsi, acolo unde îl va avea adversar pe Cristiano Bergodi, celălalt tehnician de origine italiană din Liga 1. Napoli se simte pregătit pentru a da piept cu trupa lui Bergodi:

”Băieții au făcut un meci foarte mare. Am avut forța să revenim în meci, am egalat, am marcat pentru 2-1 și 3-1. Au mai dat și ei un gol. S-a jucat deschis, este bine că am câștigat noi cele trei puncte.

Vom juca cu Sepsi la următorul meci. Sepsi e o echipă bună, cu un antrenor bun, dar și U Craiova 1948 are un antrenor bun. Va fi un duel italian.

Va fi greu. După victoria asta sunt mai liniștit, dar acum trebuie să ne încărcăm bateriile și să facem un meci foarte bun la Sepsi ca să câștigăm puncte.

A fost penalty clar la Bălan, dar la rezultatul acesta nu mai contează”, a declarat Nicolo Napoli la finalul meciului.