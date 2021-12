Dumitru Dragomir a dezvăluit ceva ce multă lume nu știe! Ce meserie are, de fapt, fostul șef LPF

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a reprezentat de departe unul dintre personajele aparte din fotbalul românesc, de-a lungul ultimelor decenii!

Dumitru Dragomir a vorbit despre un subiect mai puțin cunoscut și anume viața sa personală. „Oracolul din Bălcești” a dezvăluit ce studii a urmat și ce meserie are la bază. Dragomir a absolvit școala postliceală de construcții hidrotehnice din Craiova, în paralel cu perioada în care practica și fotbalul.

„Mă însor, acum am 52 de ani de căsătorie, ea terminase Institutul Pedagogic, eu un golănaș, un fotbalist de mâna a doua, ce să mai…Dau la facultate, la Drept, și nu reușesc. Vin rușinat acasă și mi se spune: Trebuie să te duci la școală, să faci ceva.

Ce să fac? În Craiova era o școală tehnică de construcții hidrotehnice…îmi zic cei de acasă: Te duci aici, înveți și după dai la facultate. Pun mâna pe carte și dau examen la construcții hidrotehnice, intru și termin școala postliceală, una care mi-a adus mari avantaje. M-a ajutat și ca fotbalist…când am plecat la Craiova de la Vâlcea, având ceva școală, m-au pus șef de lot la epurare chimică, la Vâlcea, atunci se construia. Eu am făcut-o, eu cu echipa mea.

Mă duceam ca fotbalist și munceam zilnic pentru că în construcții se câștigă bani mulți. Am învâțat meseri atunci, eu meserie știu…sunt doctor în construcții, nu știu dacă sunt mulți în țară să știe cât mine. În plus, am șarm la negocieri, legat de prețuri…să cumperi fier, cărămidă…și la o sută de grame de cuie discut…Am o minte verde. Nu s-a pomenit. Țin minte ce am făcut la cinci ani. Dar, joc o tablă, șah, muncesc, la ora șapte sunt în picioare, plec pe șantier, prin frig, îmi pun cizme de cauciuc. Să văd cum se ridică blocurile, mor de drag…sunt chestii tehnice în construcții

Am fost sărac, 75 de bani aveam în buzunar. Eu știu și ce înseamnă sărăcia. La 20 de ani mă dădeam fotbalist, dar eram sărac. După aia am avut indemnizație și primă de joc, aveam 3000 de lei, îți dădeau casă, de toate. Comuniștii îți dădeau de toate”, a spus Dragomir, potrivit Pro Sport.