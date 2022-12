Dumitru Dragomir, la un pas de a prelua Petrolul Ploiești: „Ieri trebuia să semnăm actele”

Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al LPF, a dezvăluit că a fost foarte aproape de a prelua Petrolul Ploiești, alături de alți câțiva investitori.

„Să știți că datoriile sunt rezonabile la Petrolul. Un milion și 400.000 de euro, reeșalonat, nu reprezintă o sumă mare. În acest moment, ei au nevoie de 500.000 de euro pentru cantonament și pentru a plăti salariile până în primăvară. Cine vine acum investitor la Petrolul face mare afacere.

Am fost foarte aproape să mă implic acolo. Am stat după și m-am gândit: « Abia am scăpat de nenorocirile fotbalului românesc și acum mă implic iar?»

Petrolul era o echipă de luat. Are stadion, suporteri, dar pe suporteri trebuie să îi mulțumești. Cine vine la Petrolul trebuie să bage două-trei milioane în transferuri ca să se bată la titlu.

La Petrolul e ca la Rapid, ca la Craiova, ca la Steaua. Nu te poți juca la Petrolul. Trebuie să ai și primarul de partea ta, dar și prefectul de partea ta”, a declarat Dumitru Dragomir, la Pro Arena.

„Le recomand celor care vor să se implice în fotbal să meargă la Petrolul, pentru că are o galerie mare. Vin 8.000 de oameni la fiecare meci, Le recomand celor care au 4-5 milioane în cont să se ducă la Petrolul și să facă treabă. Au stadionul, a cărui chirie e una modică.

Părerea mea e că niciunul nu va reuși la Petrolul fără ajutorul primăriei și al prefecturii. Eu și încă câțiva am fost cât pe ce să luăm Petrolul. Ieri trebuia să semnăm actele.

Este păcat că Ploieștiul, care are o populație de peste 250.000 de locuitori să nu abă echipă în primele 6”, a mai spus fostul șef al LPF.