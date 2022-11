Dumitru Dragomir, „plecăciuni” în fața lui Dan Petrescu: „A rezistat la tăvăleală! E cel mai bun antrenor din țară!”

CFR Cluj s-a calificat în primăvara europeană după 1-0 acasă cu Ballkani. Dumitru Dragomir, fostul șef LPF, l-a felicitat pe Dan Petrescu.

Mai exact, Dragomir l-a lăudat pe tehnicianul campioanei României. Iată ce a spus „Corleone”.

„A rezistat la tăvăleală, pentru că e cel mai bun antrenor din țară la această oră!”

„Sunt foarte bucuros pentru CFR Cluj și Dan Petrescu. Atât l-au criticat unii pe rețelele de socializare, încât, la un moment dat, am crezut că o ia razna și el. Dar a rezistat la tăvăleală, pentru că e cel mai bun antrenor din țară la această oră.

Are jucători cu state vechi, care mai și ratează, așa e la fotbal (n.r.- face referire la Ciprian Deac și penalty-urile irosite în prima repriză) . Am crezut că o iau razna când am văzut acea fază!

Indiferent ce urmează de acum înainte, Dan Petrescu și-a făcut datoria. Ca să ai performanță de acum înainte, trebuie să ai bani și să aduci jucători de valoare. La ora actuală, CFR are 4-5 jucători bunicei să se ducă mai departe. Atât. În afară de Boateng, echipa scârțâie la mijloc. Mai e și Yeboah, care mi-a plăcut foarte mult, are o capacitate de efort peste medie”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru GSP.