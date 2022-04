Dumitru Dragomir ridică în slăvi un jucător de la Rapid: „Îl știu de la 10 ani! Eu l-am propus la națională”

Rareș Ilie a marcat pentru România U19 în meciul cu naționala Croației, scor 2-1, și a calificat echipa U19 la Campionatul European. Rareș Ilie este unul dintre cei mai apreciați tineri fotbaliști.

Dumitru Dragomir a dezvăluit că el a fost cel care l-a propus pe Rareș Ilie la echipa națională și că a avut un aport întransferul său la Rapid.

,,Doamne! Dar îl știu de la 10 ani. Nepotul meu a jucat în echipă cu el. Era super talent de atunci. Eu l-am propus la echipa națională. Federația nu știa de el, eu i l-am propus lui Stoichiță. Eu am influențat aducerea lui la Rapid, pentru că fiul meu este foarte bun prieten cu Mihai, patronul de la Juniorul. Noi am făcut de așa natură ca grupul de la Juniorul să ajungă la Rapid, pentru că Rapid nu a crescut niciun junior de valoare până acum. Au acum șase jucători care vin de la Juniorul și bat la porțile echipei mari”, a spus Dumitru Dragomir, la ProSport.

Dumitru Dragomir a vorbit și despre Tavi Popescu, atacantul în vârstă de 19 ani al lui FCSB.

„Avem 4-5 tineri care sunt bine pe turnantă. Rareș Ilie, pe primul loc. Are fizic, are capacitate de efort mai mare decât Octavian Popescu. Poate că nu are iuțimea lui în deplasare, dar restul… (n.r. Tehnic?) Vai de capul meu! Dumnezeule! Eu nu l-aș da pe Tavi Popescu cu zece milioane acum. Aș pune forță pe el. Înseamnă că fac antrenamentul 2 ore, îl las să se odihnească și îl iau personal la sala de sport și îi fac ce îi trebuie. Nu e dezvoltat ca celălalt (n.r. Rareș Ilie). Bine, poate a avut și altceva de mâncare celălalt, e dintr-o familie mai bună și asta contează”, a adăugat Dumitru Dragomir, la ProSport Live