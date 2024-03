Dumitru Dragomir, sincer despre primii bani făcuți în copilărie: „Eu am fost numai în grupuri de oameni deștepți!”

Dumitru Dragomir a vorbit recent despre copilăria sa. Fostul șef LPF a dezvăluit faptul că a avut un trai greu și că primii săi bani i-a câștigat de mic copil.

„Corleone” a spus de asemenea că a fost înconjurat doar de oameni valoroși odată cu trecerea anilor și că astfel a putut evolua. Iată ce a mărturisit despre trecutul său.

„Eu am fost numai în grupuri de oameni deștepți!”

„Mama! Mă trimitea cu coșul de ouă în piață. Punea ouăle mari deasupra. Ouăle mai mari erau numai două sau trei. Cu găina în brațe, la vânzare, țipam cât puteam de tare. (…) Când am făcut vreo 12-13 ani îmi era o rușine… Mă trimitea mama, dar nu mă mai duceam. Dar când eram mic strigam „3 ouă la kilogram”.

„Aveam o piață în Bălcești, acolo, venea lumea duminica de prin toate satele. Copilărie nefericită… M-a ajutat… Dar știi ce m-a ajutat? Anturajul. Eu am fost numai în grupuri de oameni deștepți. Pe unde am fost, de exemplu. Am fost la Vâlcea. Dacă jucam poker, jucam cu intelectuali. (…)

În activitatea mea de conducător am fost numai în elite. Între prim-secretari, între miniștri, între șefi de securitate… Nu mă lăsau să greșesc.”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, potrivit celor de la fanatik.ro.