Dumitru Dragomir știe care va fi următorul transfer important în fotbalul românesc: ”Pleacă pe 10 milioane de euro”

Andrei Rațiu a fost integralist în toate partidele disputate de România la EURO 2024.

Mai mult cluburi din străinătate sunt interesate de serviciile jucătorului român, printre care Brighton și Atalanta Bergamo.

Dumitru Dragomir susține că Rațiu va ajunge la Rayo Vallecano în schimbul sumei impresionate de 10 milioane de euro.

”Rațiu se va vinde cu milioane, pleacă pe 10 milioane de euro, iar el va lua cel puțin 3 milioane. Acum și-au dat seama și spaniolii ce fotbalist au în curte. Mă înjură unii, dar pentru mine revelația a fost Coman.

Nu am avut încredere în el și îmi pare rău. Are o inteligență pe faza de apărare, anihilează ambii jucători care pleacă în atac. Are capacitate mare de efort, dacă nu ai inteligență nu poți să faci și faza de apărare”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.