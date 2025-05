Dumitru Dragomir surprinde după plecarea lui Marius Şumudică de la Rapid: ”Nu văd altul care să-l bată!”

Șumudică a plecat de la Rapid.

Antrenorul nu a semnat încă cu altă echipă, dar se zvonește că va ajunge în Turcia.

Recent, Dumitru Dragomir l-a analizat pe fostul antrenor din Giulești.

”Sumudica e profilul de antrenor. Nu văd altul care să-l bată pe Sumudica şi ca valoare, şi comportament. Toată lumea ar putea să ia Rapidul, dar cu lotul care-l au, nu vin nici în primele şase. Puşcaş, conducătorul de la Piatra Neamţ? Ăla avea valoare. Rapidul are conducător de nota zece, condiţii de nota zece, are doi, trei fotbalişti de nota opt, iar restul, nota cinci. Nu joacă nici Sucu, nici Angelescu. Joacă jucătorii. Iar ca jucători, îi are pe Ignat, pe Borza şi pe băiatul lui Ciobotariu. În rest, ce să iei? Dacă Becali vrea să ia un jucător la Rapid, pe cine ia să joace titular la FCSB?

Ce pretenţii să ai? Joacă Angelescu şi cu Sucu? Trebuie jucători de valoare, mă, nene, nu faci experimente cu jucători de divizia B din ţări străine”, a spus Dumitru Dragomir.